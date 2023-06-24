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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan yaş çay sezonunu değerlendirdi:

AA

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan yaş çay sezonunu değerlendirdi:

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay birinci sürgün döneminde müstahsillerin çay satarken ve çay parasını alırken sorun yaşamadığını söyledi.

Erdoğan, RTB Meclis Toplantısı'nda, 2023 yılı yaş çay sezonu ilk sürgününün sonuna yaklaşıldığını anımsatarak, ÇAYKUR ve özel sektörün koordineli ve verimli bir çalışma gerçekleştirdiğini, üreticilerin çok rahat bir ürün satış süreci yaşadığını belirtti.

Birinci sürgün yaş çay sezonunda ÇAYKUR'un 195 bin ton, özel sektörün ise 250 bin tonun üzerinde yaş çay alımı yaptığını ifade eden Erdoğan, "Birinci sürgün rekoltesi geride kalan sürede 445 bin ton üzerinde gerçekleşti. Geçmiş yıllara kıyasla yüksek kalite ve verimli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yıl sonunda hava şartlarını göz önüne aldığımızda çay rekoltesi 2022 yılının rekoltesine yakın çıkacaktır." dedi.

Erdoğan, çay üretiminde en büyük kazanımın yabancı işçinin azalması olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi öncesine göre yüzde 50 oranında yabancı işçi azaldı. Havaalanının ilimize kazanımlarını burada gördük. İl dışında olan üreticilerimiz, yabancı işçiye çay toplatmaktansa hafta sonları iki günlüğüne de olsa Rize'ye gelerek bir yandan memleket özlemini gideriyor, bir yandan çayını topluyor. Tabii yabancı işçiye gidecek büyük miktar para da ilimizde kaldı. Bu ekonomik anlamda da sevindirici bir gelişme oldu."

Yaş çay sezonunun önceki yıllarda olduğu gibi bir ay sürdüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece çay satışları kısa zamana sıkışmadığı için yaş çay alım sezonunda fiyat dalgalanması yaşanmadı. Müstahsillerimiz çayını satarken ve çay parasını alırken sorun yaşamadı. Özel sektör taban fiyat ve taban fiyat üzeri alımlar gerçekleştirdi. Şunu herkes bilsin ki bizler bütün sezon boyunca taban fiyattan alımlar için elimizden geleni yapacağız. Çay sektörü piyasasını bozmaya çalışan kişiler elbette çıkacaktır, bunları ifşa etmekten çekinmeyeceğiz. Bizler müstahsilinden sanayicisine kadar herkesin mutlu olduğu bir sistem kurmak istiyoruz. Bu sistemi bozmak isteyenin de karşısında durmaktan çekinmeyeceğiz."

Erdoğan, çayın gelişimi için önemli yatırımlar yaptıklarına dikkati çekerek, sürdürülebilir çay sektörü için Rize'ye Çay İhtisas Borsası, Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Çay Çarşısı kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

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