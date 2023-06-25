Rize'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Yağız Emir Y. (3), geri manevra yapan Ş.A. yönetimindeki 07 VCH 08 plakalı kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ş.A, gözaltına alındı.

Babasının görevi dolayısıyla Rize'de yaşayan Yağız Emir Y'nin cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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