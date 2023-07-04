ÇAYKUR ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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RİZE (AA) - ÇAYKUR, ikinci sürgün çay alımlarına bugün itibarıyla başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımların 10 Mayıs'ta başlayıp 26 Haziran'da tamamlandığı belirtildi.



Bu kampanya döneminde 194 bin 351 ton yaş çay alımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, hava şartlarının iyi gitmesiyle ikinci sürgün alımlarının erken başladığı aktarıldı.



Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, "Bilindiği gibi kaliteli çay üretimi kaliteli çay hasadından geçer. Bu anlamda üreticilerimizin çay bahçelerini yabancı ottan temizlemeleri ve kaliteli ürün hasat etmeleri, çayımız ve geleceğimiz açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.





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