Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan dağcıyı kurtarma çalışması başlatıldı
Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.
RİZE (AA) - Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye tek başına gelen Tolga T, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda konakladıktan sonra Kaçkar Dağları buzul bölgesine tırmanış için sabah saatlerinde yürüyüşe geçti.
Bir süre sonra yetkililere telefonlar arayan Tolga T, düşme sonucu kolundan, omuzundan ve ayağından yaralandığını bildirerek, bulunduğu yerin konumunu gönderdi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çamlıhemşin Dağcılık Spor Kulübü ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı.
Bir noktaya kadar araçlarıyla giden ekip, dağcının bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.
Sisin etkili olduğu bölgeye, hava şartlarının uygun olması durumunda askeri helikopter sevk edileceği bildirildi.