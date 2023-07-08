Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan dağcıyı kurtarma çalışması başlatıldı

        Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:58
        Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan dağcıyı kurtarma çalışması başlatıldı

        RİZE (AA) - Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Bölgeye tek başına gelen Tolga T, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda konakladıktan sonra Kaçkar Dağları buzul bölgesine tırmanış için sabah saatlerinde yürüyüşe geçti.

        Bir süre sonra yetkililere telefonlar arayan Tolga T, düşme sonucu kolundan, omuzundan ve ayağından yaralandığını bildirerek, bulunduğu yerin konumunu gönderdi.

        Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çamlıhemşin Dağcılık Spor Kulübü ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı.

        Bir noktaya kadar araçlarıyla giden ekip, dağcının bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

        Sisin etkili olduğu bölgeye, hava şartlarının uygun olması durumunda askeri helikopter sevk edileceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Rize yaylalarında kar kalktı; 12 ev ve 1 mescidin yıkıldığı belirlendi
        Rize yaylalarında kar kalktı; 12 ev ve 1 mescidin yıkıldığı belirlendi
        Bariyere çarpan otomobil, kanala düştü; 1 ölü, 1 yaralı
        Bariyere çarpan otomobil, kanala düştü; 1 ölü, 1 yaralı
        Anız ateşi yangına neden oldu; 3 katlı ev yandı
        Anız ateşi yangına neden oldu; 3 katlı ev yandı
        Rize-Artvin Havalimanı'na uluslararası ilk uçuş, Umman'dan
        Rize-Artvin Havalimanı'na uluslararası ilk uçuş, Umman'dan
        Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı hızlı şekilde başladı
        Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı hızlı şekilde başladı
        Kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı
        Kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı