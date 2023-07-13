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        Rize'de trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyuna ceza

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 10:38
        Rize'de trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyuna ceza

        RİZE (AA) - Rize'de tünel içerisinde trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu oluşturan 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup trafik akışını tehlikeye düşüren sürücülerin sosyal medyada çıkan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Rize-Salarha Tüneli içinde trafik akışını engelleyen, sürekli şerit ihlali yapan ve grup halinde sürülen araçların arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri mesafe bırakmadığı tespit edilen 13 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 5 bin 668 lira idari para cezası uyguladı.

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