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        Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

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        Giriş: 13.07.2023 - 10:57
        Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda iç sahada yapılacak maçların kombine bilet fiyatlarını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonu boyunca Çaykur Didi Stadı'nda geçerli olacak kombinelerini öncelikli satışı, 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yenileme süreci 23 Temmuz Pazar günü tamamlanacak kombineler, 24 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

        Öncelikli satışında yüzde 10 indirim uygulanacak kombinelerin fiyatları şöyle:

        Protokol 17.500 Lira

        VIP A/B 6000 Lira

        Maraton 2000 Lira

        Kapalı Dağ 1500 Lira

        Kapalı Deniz 1500 Lira

        Kale Arkası 800 Lira

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