Rize'de 16 kişilik grup 15 Temmuz Şehitleri anısına 4 kilometre yüzdü

RİZE (AA) - Rize'de 16 kişilik grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında Rize Limanı'ndan Karadeniz'e açılarak 4 kilometre yüzdü.

Etkinlikler kapsamında, Rize Limanı'nda bir araya gelen ve aralarında 14 yaşındaki Beren Çemberci ile 67 yaşındaki eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın da yer aldığı 16 kişilik grup, "15 Temmuz Yüzme Etkinliği"ne katıldı.

Rize Limanı'ndan denize açılıp yüzmeye başlayan grup, yaklaşık 4 kilometrenin ardından İslampaşa Mahallesi'nden sahile çıktı. Etkinliği bir saat 6 dakika ile en kısa sürede 14 yaşındaki Buse Çemberci tamamladı.

Yüzmeyi tamamlayamayan kişiler ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince botlara alınarak karaya çıkarıldı.

Etkinliği organize eden Halil Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşamış olduğu 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni her zaman hatırlatmak ve milli direnişi canlandırmak için 2017 yılından itibaren faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde etkinliğe ara verildiğini hatırlatan Bakırcı, "Bu yıl yeniden şehirdeki her gruptan insanla 15 Temmuz anısına yüzme etkinliği yapıyoruz. Hem 15 Temmuz'u canlı tutmak, hatırlatmak, şehitlerimizin anısına bir etkinlik olsun istiyoruz hem de şehirdeki her kesimdeki insanların burada bulunmasını arzu ediyoruz. Her yıl sayımız artıyor. Etkinlik, inşallah önümüzdeki yıllarda Rize Valiliği veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üzerinden resmi programlar dahilinde geliştirilerek yapılır." dedi.

Bakırcı, etkinliğin her türlü güvenlik tedbiri alınarak yapıldığını sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan en genç yüzücü Beren Çemberci de havuzda yüzdüğünü ancak ilk kez denizde bu kadar uzun yüzdüğünü belirtti.

Yorulduğunu ifade eden Çemberci, "Deniz biraz daha zor oldu. Havuzda bütün koşullar belli olarak yüzdüğüm için biraz daha kolay gibi görünüyor ama her şeye rağmen güzel bir etkinliği tamamladığım için çok mutluyum." diye konuştu.