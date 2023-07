Karadeniz'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı

RİZE (AA) - Trabzon, Ordu, Artvin, Bayburt, Rize ve Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Türk bayraklarıyla Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Giresun Müftülüğü görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un gözü dönmüş hainlerce sıkılan kurşunlara, atılan bombalara, yapılan saldırılara siper edilen bedenlerin ahirete bırakılan buluşmaların, hem yardan hem serden geçenlerin günü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin verdiği mücadelenin, vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bıraktığını belirten Ünlü, "Milli bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bugünden sonra bize düşen ise bunu unutmamak ve unutturmamaktır." dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise bu özel günde geçmişin en zorlu sınavlarından birini hatırlamak, geleceği daha güçlü inşa etmek için bir arada olduklarını belirtti.

FETÖ terör örgütünün planladığı darbe girişiminin milletin kahramanlığıyla boşa çıkarıldığını kaydeden Şenlikoğlu, milli birlik ve beraberliğin ülkenin teminatı olduğunu aktardı.

Programa Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzalyazıcı, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Yeni Mahallede toplanan vatandaşlar Türk Bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla Kaledibi İskele Sosyal Tesislerinin bulunduğu alana konvoy düzenledi.

Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam eden programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirini okudu.

Vali Yılmaz Doruk yaptığı konuşmada milletçe, bu ihanete geçit vermeyerek kazanılan demokrasi zaferinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, vatan için şehadete eren şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını ileten Doruk, "Tanklara, helikopterlere, darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden, ezelden beri hür yaşayan ve daima hür yaşayacak olan bu necip milletin asaletini anlatmaya kelimeler yetmez." ifadelerini kullandı.

Programa Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Soner Sönmez, Artvin Garnizon Komutan vekili Yarbay Özgür Ayaz, kurum müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar, Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, milletin birlik ve beraberliğinin daim olduğu müddetçe hiçbir gücün Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden alıkoyamayacağını söyledi.

15 Temmuz gecesinde ülkenin tüm şehirlerinde olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşların demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldiğini belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş bir bütün olarak yurt içi ve yurt dışında birlik, beraberlik ve kardeşliğine kast edenlere karşı kararlı mücadelesine devam etmektedir. Kendi ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılamakla kalmayıp, askeri alanda ürettiği yeni silahlarla, İHA ve SİHA'larla hem bölgesinde hem de yakın coğrafyasında artık oyunun birer unsuru değil, doğrudan kurucusu olarak yer almaktadır. Ekonomide kaydettiği gelişmeler, sanayi üretiminde kat ettiği mesafelerle geçmişin Türkiye'sinden çok daha güçlü bir noktadadır. Elde edilen bu kazanımların korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz açısından birer beka meselesidir."

Etkinlik mehteran takımının gösterisi, yerel sanatçıların kahramanlık türküleri ve şiir dinletisiyle devam etti.

Bayburt Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Jandarma Komutanı Talha Övet, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz destanının 7'nci yılında bu toprakları vatan yapan, bu topraklara canını veren tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Sonel, kahraman gazilere de şifalar dileyerek, "Hain ve alçak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasını unutmayacağız, unutturmayacağız. O güne gittiğimizde çocuğundan yaşlısına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkımızın meydanlara inmesiyle hainlerin yapmak istediği darbe amacına ulaşamamıştır." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını belirterek, "Allah bir daha böyle kötü bir gece yaşatmasın diye dua ediyoruz." dedi.

Programda, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı mehter takımı tarafından konser verildi.

-Rize

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa, vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Alanda, ayrıca Rizeli 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da sergilendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Rize'de 29 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı şeklinde inşa edilen Çay Çarşısı'na Türk Bayrağı ve 15 Temmuz görüntüsü yansıtıldı.

Rize İl Müftülüğünce ilahi dinletisinin sunulduğu programa Vali Vekili GÜlhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti milletvekili Muhammet Avcı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gürbüz, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

Programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatana olan aşkının, bayrak sevgisinin ve hür yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını dünyaya bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Ustaoğlu, aziz milletin birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde hain darbe girişimini bertaraf ettiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Kirli emelleri yıkım planları her defasında milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak yerle bir olan şer odakları 15 Temmuz 2016'da bir kez daha ortaya çıkarak hain darbe girişimiyle bölücü hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmış devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 15 Temmuz'un şanlı bir direniş ve kutlu mücadele olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz her dünya görüşünden , her düşünceden, her siyasi anlayıştan, her mezhepten ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak hikayesidir ortak başarısıdır." ifadesini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı, tören alanında Vali Ustaoğlu'na teslim etti.