AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Gümüşhane'de partililerle bir araya geldi

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bizim hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Buraya doğru giderken alınan tedbirleri, reformları zamanı geldiğinde tereddütsüz yapıyoruz." dedi.

Ala, beraberinde AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, Erzurum milletvekili Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz ile AK Parti Gümüşhane İl Başkalığını ziyaret eti.

İl Başkanı Sayın Mehmet Emin Erdoğdu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştiren Ala, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

AK Parti'nin reform partisi olduğunun altını çizen Ala, şöyle devam etti:

"Türkiye neye ihtiyaç duyuyorsa onu tereddütsüz yerine getiren partinin adıdır AK Parti. Bugüne kadar aldığı mesafeler ortadadır. Bundan sonra da hedeflerine yürürken reformist kimliği ile gerekenleri yapacaktır. Bizim hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Buraya doğru giderken alınan tedbirleri, reformları zamanı geldiğinde tereddütsüz yapıyoruz. Almamız gereken tedbirleri alıyoruz."

Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki negatif gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğine değinen Ala, "Onlara duçar olmadan, etrafımızda olup biteni de yöneterek, bu istikrarsız ortam, bölge, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar içerisinde istikrar adası olarak yoluna devam eden de Türkiye'dir. Bunu sağlayan sizlersiniz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun şahsında Türkiye'nin istikrarını devam ettiren iradeyi ortaya koyan sizlersiniz. Son seçimde de Gümüşhane bunu en güzel şekilde gösterdi." ifadelerini kullandı.

Efkan Ala, şöyle konuştu:

"Milletimizle hemhal olamayıp, yeterince iletişim kuramayıp yani onların iradesini alamayıp büyük seçim yenilgileriyle sonra da kendi iç kargaşalarıyla uğraşan bazı siyasi partiler, sandıkta bulamadıklarını sokaktan ummaktadırlar, bu tehlikeli bir oyundur. Türkiye bunu daha önce defalarca görmüştür ve bu millet ağır bedeller, maliyetler ödemiştir bu siyaset anlayışının neticesi olarak. Biz herkesin siyasetini, politik platformlarda yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz, söylüyoruz ve herkese bunu tavsiye ediyoruz. Bir politikaya karşı çıkabilirsiniz, bunun yeri Meclis'tir."

"İktidar partisinin il başkanlıklarının önüne benzin bidonları ile gitmenin kazanım sağlamayacağını" söyleyen Ala, "Bu yıkıcı bir siyasettir. Böyle siyasete yakışmayan, siyaset dışı ve siyasetin asla kabul edilemeyeceği tavırları çok gördük ve hepsiyle siyaset yoluyla baş ettik." dedi.

"Bunlarla baş etmenin adıdır AK Parti." diyen Ala, sözlerini şöyle tamamladı:

"1970'lerde, öncesinde ve sonrasında sokaklarda olan ve bu milletin bir daha hatırlamak istemediği yöntemlerle artık siyaset yapmanın mümkün olmadığını herkesin bilmesi gerekir. Bunlara tevessül edilmemesi icap eder. Politikaları beğenmeyebilirsiniz, politik platformlarda bunu dile getirebilirsiniz."