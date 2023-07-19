Rize'de kayıp ihbarı yapılan 13 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
RİZE (AA) - Rize'de 3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince aranıyor.
Ardeşen ilçesinde yaşayan Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin kızı Esra Burumoğlu (13) 17 Temmuz Pazartesi sabahı ayrıldığı evine dönmedi.
Kızlarına ulaşamayan ailenin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kaybolduğu gün üzerinde açık mavi-yeşil çizgili tişört ile yeşil sırt çantası olduğu öğrenilen Burumoğlu'nun bulunması için polis geniş çaplı çalışma yürütüyor.