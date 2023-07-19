Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, yeni sezonu değerlendirdi:

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu için iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine, fikstür çekimine göre ligin ilk haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını belirtti.

Adana Demirspor'un ligin önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Bakır, "Bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmak camiamız adına sevindirici. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak. Lig için önümüzde yaklaşık 20 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde hazırlıklarımız Erzurum'da devam ediyor. Amacımız lige tam anlamıyla hazır girmek." dedi.

Bakır, Süper Lig için yeni kadro yapılanmasına gittiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sözleşmesi sona eren 11 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Ardından teknik direktörümüz İlhan Palut'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyoruz. Prensip anlaşmasına vardığımız önemli oyuncular var. Birkaçı ile bu hafta içi resmi sözleşme imzalayacağız. Hedefimiz taraftarı ve camiayı memnun edecek bir takım kurmak. Taraftarlarımız resmi sözleşme olmadığı için endişelenmesin. Çok kaliteli bir kadro kurmanın gayretindeyiz. Taraftarlarımız mücadele gücü yüksek, arzuladıkları bir takım izleyecekler."

Hasan Yavuz Bakır, herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde hareket ettiğini, sezon başında atılacak doğru adımların uzun lig maratonunda işlerini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.