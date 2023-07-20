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        Rize'de bir kişi denizde ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:24
        Rize'de bir kişi denizde ölü bulundu

        RİZE (AA) - Rize'de bir kişinin denizde cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlarca kıyıya çıkarılan kişinin ölü olduğunu belirledi.

        Alipaşa Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denize giren Osman Yılmaz'a (37) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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