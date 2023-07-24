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        Rize'de, Ukraynalı dans topluluğu ekibi "savaş karşıtı" dans gösterisi yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:39
        Rize'de, Ukraynalı dans topluluğu ekibi "savaş karşıtı" dans gösterisi yaptı

        RİZE (AA) - Rize'de, "12. Tulum ve Kemençe Festivali"ne katılan Ukraynalı halk dansları topluluğu, savaş karşıtı dans gösterisi yaptı.

        Festival kapsamında kentte, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 dansçı, tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

        Sahneye çıkan Ukraynalı dans topluluğu ekibi de sergiledikleri savaş karşıtı dans ile izleyiciyle buluştu.

        Sahnede siren sesleri ile danslarını sergileyen ekip, seyircilerden alkış aldı.

        Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven, gazetecilere, Rize'den barış mesajı vermek istediklerini söyledi.

        Festivali, 12 yıldır yaptıklarını dile getiren Güven, "Bizim tek hedefimiz dünyada savaş varsa bile bunu bizim ülkemizde barışa çevirmek ve bu kardeşliği sağlamak. Biz Ukrayna'yı ve Rusya'yı da burada misafir ediyoruz. Biz burada Türkiye'nin barışçıl politikasıyla birleştirdik ve bir katkımız oldu. Türkiye her zaman dünyaya barış mesajı vermeye devam edecek. Biz de bu mesajı Rize'den vermeye çalıştık." diye konuştu.

        - "Siren seslerini bütün dünya duysun"

        Ukrayna dans topluluğu ekip lideri Natalia Karaca ise çocukların savaşsız yaşama hakkı olduğunu söyledi.

        Karaca, şöyle konuştu:

        "Savaş döneminde çocuklarla birlikte buraya geldik. Çocukları kurtarmak istedik. Festivalde sergilediğimiz dansın anlamı da savaş durdurulsun. Çocuk hakları vardır. Çocukların eğitim alma, eğlenme ve savaşsız yaşama hakları vardır. Siren altında değil. Çocuklar korkuyor. Savaştan en büyük zararı çocuklar görüyor. Gösterideki siren seslerini bütün dünya duysun. Sadece Ukraynalı değil. Herkesin psikolojisi bozuluyor. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil. Bombalar altında yaşamak mümkün değil. Bizim çocuklar yaşamaya devam ediyor ve savaş devam ediyor."

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