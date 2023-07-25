Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rize'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:37
        Rize'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        RİZE (AA) - Rize'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Mücahit K. bıçakla Halil İbrahim Ak, Sedat S. ve Miraç B'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mücahit K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Boğazından yaralanan Halil İbrahim Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        İsrail'de kaos hakim
        İsrail'de kaos hakim
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı

        Benzer Haberler

        Rize'de 'kira artış' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artış' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Tulum ve kemençe festivalinde 'savaş karşıtı' dans
        Tulum ve kemençe festivalinde 'savaş karşıtı' dans
        Rize'de, Ukraynalı dans topluluğu ekibi "savaş karşıtı" dans gösterisi yaptı
        Rize'de, Ukraynalı dans topluluğu ekibi "savaş karşıtı" dans gösterisi yaptı
        Rize'de 3 dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar
        Rize'de 3 dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar
        12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivalinde formulaz ve rafting heyecanı
        12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivalinde formulaz ve rafting heyecanı
        Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi
        Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi