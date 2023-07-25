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        Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:19
        Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i transfer etti

        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ ve 22 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin ile anlaşmaya vardıkları belirtildi.

        Açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından kendilerini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacakları kaydedildi.

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