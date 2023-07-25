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        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:03
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı

        RİZE (AA) - Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

        Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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