Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 00:01
        GÜNCELLEME - Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı

        RİZE (AA) - Rize'de acil serviste aralarında husumet bulunan iki kişinin silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde karşılaştı. Bir süre tartışan taraflar, daha sonra silahla birbirlerine ateş etti.

        Olay sırasında, M.Ç. ve beraberindeki Y.E.Ö'nün yanı sıra polis memuru E.E, jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ile sağlık personeli F.H, yaralandı.

        Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan M.S.Z, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

        Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'le hastaneye gelerek, yaralıların durumuna ilişkin İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'den bilgi aldı.

        Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceden aralarında husumet bulunduğunu değerlendirdikleri vatandaşların acil serviste sözlü münakaşa yaşadığını söyledi.

        Tartışmanın büyüdüğünü belirten Sarı, "Bu daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüşüyor. Bir başka vesileyle hastanede bulunan jandarma uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz mesleki sorumlulukları gereği şahıslar arasında gerçekleşen çatışmaya müdahale ediyorlar. Bu süreç esnasında uzman çavuşumuz ve polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Bunun yanı sıra bir hastane personelimiz hafif şekilde yaralandı." dedi.

        Sarı, uzman çavuş, polis memuru ve sağlık personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Olaydaki şüpheli şahıslardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde müşahede altında ve diğer şüpheli emniyet ekiplerimizce suç aleti ile gözaltına alındı. Başsavcılığımız tarafından süreç başlatıldı."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde silahlı saldırı: 5 yaralı; o anlar kamerada
        Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde silahlı saldırı: 5 yaralı; o anlar kamerada
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Rize'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        1 kişinin öldüğü `kira zammı´ kavgası sonrası yaşananlar kamerada (2)
        1 kişinin öldüğü `kira zammı´ kavgası sonrası yaşananlar kamerada (2)
        Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i transfer etti
        Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i transfer etti
        1 kişinin öldüğü `kira zammı´ kavgası sonrası yaşananlar kamerada
        1 kişinin öldüğü `kira zammı´ kavgası sonrası yaşananlar kamerada