Rize'de acil serviste 5 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de acil serviste 5 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan M.S.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rize Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. karşılaştıkları acil serviste bir süre tartıştıktan sonra birbirlerine silahla ateş etti. Olayda M.Ç. ve beraberindeki Y.E.Ö'nün yanı sıra polis memuru E.E, jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ile sağlık personeli F.H, yaralandı.

Yaralıların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.