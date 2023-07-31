Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rize'de "Ozaki" yöntemi ile ameliyat edilen hasta iyileşti

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "Ozaki" yöntemi ile yapılan operasyon ile 53 yaşındaki kadın hasta sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:51
        Rize'de "Ozaki" yöntemi ile ameliyat edilen hasta iyileşti

        RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "Ozaki" yöntemi ile yapılan operasyon ile 53 yaşındaki kadın hasta sağlığına kavuştu.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Melik Safi'nin kardiyoloji polikliniğine başvurması üzerine yapılan kontrollerinde kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı ileri derece daralma tespit edildiğini söyledi.

        Hastanın kalp kapakçığının değişmesine karar verdiklerini aktaran Karakişi, "Hastanın hem yaşı hem de uzun dönem kan sulandırıcı kullanmasını istemediğimiz için bilinen yöntemlerin dışında 'Ozaki' yöntemini uygulamaya karar verdik. İlk kez Japon kalp cerrahı Prof. Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından bulunan ve kendi adıyla anılan yöntemin hastanın kendi kalp zarından yeniden kalp kapakçığı yapılması ameliyatını hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Karakişi, 6 saat süren ameliyat sayesinde hastanın ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmaktan kurtulduğuna işaret ederek, sayılı merkezlerde yapılabilen operasyonun Rize'de de gerçekleştirilmesinden son derece mutlu olduklarını kaydetti.

        Başarılı operasyon ile sağlığına kavuşan Melek Safi ise rahat nefes alamadığını ve 6 aydır bu sorunu yaşadığını belirterek, "Ev işini dahi yapamıyordum. Ozan hocamdan Allah razı olsun. Şimdi çok rahat nefes alıyorum, ameliyatım çok iyi geçti. Kendisine ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?

        Benzer Haberler

        Rize'de otomobil, dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Rize'de otomobil, dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Rize'de otomobil köprüden düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Rize'de otomobil köprüden düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti
        Çaykur Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti
        Rize'de sağanak; derelerin su seviyesi yükseldi
        Rize'de sağanak; derelerin su seviyesi yükseldi
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele (2)-...
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele (2)-...
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele