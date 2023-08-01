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        Rize'de 72 yaşındaki kadının ilkel teleferikte kopan parmakları 7 saatte dikildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:07
        Rize'de 72 yaşındaki kadının ilkel teleferikte kopan parmakları 7 saatte dikildi

        RİZE (AA) - Rize'de 72 yaşındaki kadının ilkel teleferikte kopan 4 parmağı 7 saatlik operasyonla dikildi.

        Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Karaca, 15 gün önce köyde ilkel teleferik telinin fazlalık kısmını, yoldan geçen araçlara zarar vermemesi için kaldırmak istedi. Çelik teli kaldırdığı sırada ilkel teleferiğin çekilmesi sonucu Karaca'nın sol elindeki 4 parmak koptu.

        Yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen Karaca'nın kopan parmakları, Op. Dr. Ahmet Öncül tarafından yaklaşık 7 saatlik operasyonla dikildi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Yavaşi ve Op. Dr. Öncül, Karaca'yı tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.

        Başhekim Yavaşi, gazetecilere, bölgede tarımın yoğun yapılmasından dolayı iş kazaları ve organ yaralanmalarının yaşandığını söyledi.

        Hastanede el cerrahisi olarak işinin ehli bir uzman hekimin bulunmasının hem Rize hem de bölge için büyük bir şans olduğunu belirten Yavaşi, Karaca'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Op. Dr. Ahmet Öncül ise tansiyon ve şeker hastası da olan Karaca'ya acil müdahalede bulunduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 7 saatlik operasyon sonrası servise aldığımız hastamız gayet iyi. Elinin ekstremite sağlığı ile kendi sağlığı da yerinde. Hastamızın tedavisi tamamlandıktan sonra 4 parmağının da fizik tedavi sonrasında eskisi gibi kullanabilecek seviyeye geleceğini ümit ediyoruz." dedi.

        Yeniden parmaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Karaca da "Yolda bulunan teleferik telini araçlara engel olmaması için kaldırmak istediğim esnada telin çekilmesi sonucunda parmaklarımı teleferiğe kaptırdım. Hocamdan Allah razı olsun. Bugün çok sevinçliyim, parmaklarımın çok iyi olduğunu söyledi. En güzel kahvaltımı bu sabah yaptım. İnsanı ayakta tutan elleri ve ayakları. Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.

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