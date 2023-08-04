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        Rize'de çay bahçesine zirai dronla sıvı gübre uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:30
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        Rize'de çay bahçesine zirai dronla sıvı gübre uygulandı
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        RİZE (AA) - Rize'de 15 dönümlük çay bahçesine zirai dron kullanılarak sıvı gübre uygulandı.

        Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Akdeniz Üniversitesi ile yürüttükleri çalışma kapsamında, mülkiyeti odaya ait 15 dönümlük sera ve proje alanına zirai dronla sıvı gübre bırakıldığını belirtti.

        Bölgede daha önce dronla sıvı gübreleme yapıldığını ancak tam başarı elde edilemediğini vurgulayan Aslan, "Yeniden deneme yaptık. Hedefimiz çay tarımında işçiliği en aza indirmek. Bu konuda Ziraat Odası olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut'un da şu değerlendirmesine yer verildi:

        "Çay ihtisaslaşma kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar arasında yer alan çayda mekanizasyon anlamında farklı ekipmanları deneme imkanı buluyoruz. Bu konuda bölgemizde deneyeceğimiz dronla gübreleme çalışması kapsamında nasıl bir yol izleyeceğimizi görmüş olacağız."

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