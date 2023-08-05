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        Çaykur Rizespor, Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:13
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        Çaykur Rizespor, Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti
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        RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Özbekistan Süper Lig takımı Nasaf Qarshi'de forma giyen stoper Khusniddin Alikulov'u renklerine kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Özbekistan milli takım oyuncusu Alikulov'un, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle 3+1 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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