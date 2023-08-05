Çaykur Rizespor, Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Özbekistan Süper Lig takımı Nasaf Qarshi'de forma giyen stoper Khusniddin Alikulov'u renklerine kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Özbekistan milli takım oyuncusu Alikulov'un, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle 3+1 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.