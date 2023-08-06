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        Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:20
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        Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
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        RİZE (AA) - Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sedat Semavi Sarı, Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada yaralandı.

        Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kavgada Halil İbrahim Ak'ı bıçaklayarak öldürdüğü, Sedat Semavi Sarı ve Miraç B'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücahit K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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