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        Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri'yi transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:38
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        Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri'yi transfer etti
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimiz Zeqiri'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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