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        Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:05
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        Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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