Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rize'de konuştu:

RİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde eğitim öğretim ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek, "11 Eylül tarihi itibarıyla öncelikle bu 11 ilde eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık." dedi.

Bakan Tekin, Rize Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, bütün illeri dolaşıp eğitim-öğretim ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına minimum sorunla en hazırlıklı bir biçimde girebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sürece, deprem bölgesindeki illerle başladıklarını ifade eden Tekin, "Deprem bölgesindeki illerin hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik. 11 Eylül tarihi itibarıyla öncelikle bu 11 ilde eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık. İnşallah orada sorun yaşamadan, eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız." diye konuştu.

Tekin, ekiplerin bölgede çalışmaları sürdürdüğünü dile getirerek, "Her il için bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız sürekli özellikle 11 ille koordineli bir biçimde, valilerimizle, belediye başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Rize'nin kendisi için özel anlam taşıdığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Benim memleketim sayılır. Bütün çocukluğum, gençliğim, eğitim öğretim hayatımın, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise kısmı burada geçti. Burayla duygusal bağlarım çok yoğun. Müsteşar olarak göreve başlarken de ilk ziyaret ettiğim il Rize'ydi. Bakan olunca, deprem bölgesi dışında ilk ziyaret ettiğimiz illerden bir tanesi burası oldu. Çok sevindirici bir şekilde gördük ki eğitim öğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmen norm ihtiyaçlarımız yüzde 100'e yakın tamam. Derslik sayısı itibarıyla ihtiyaç olan bazı sıkışmış yerleşim yerleri var. Oralarda da gerekli tedbirleri alarak, eğitim öğretim ortamlarının optimum bir biçimde hizmet verebildiği, en rasyonel çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de başta Rize Valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimiz olmak üzere bize yoğun bir destek var. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, eğitim öğretimin, toplumun bütün kesimleriyle ortak, beraber hareket edildiği zaman sorunların çözüleceği bir sektör olduğunun altını çizerek, "Biz merkez idarenin taşra teşkilatı, yerel yönetimler, siyasetçiler, veliler, aileler, özel okullar, özel kurumlar hep birlikte eğitim öğretim sürecini beraber çözelim istiyoruz. Bugün de hem siyasetle hem valiliğimizle, belediyemizle bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık." dedi.

Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacaklarını anlatan Tekin, "İnşallah yeni eğitim öğretim yılı Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz diyorum." ifadelerini kullandı.

Programı kapsamında valiliği, belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, mezun olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla da bir araya geldi.

Tekin'e ziyaretleri sırasında, Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de eşlik etti.