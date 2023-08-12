Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti.

        Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

        İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti.

        Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        Fred, İstanbul'a geliyor
        Fred, İstanbul'a geliyor
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rize'de eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bul...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rize'de eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bul...
        Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Deniz suyu yüzey sıcaklıklarındaki artış son 53 yılın zirvesinde: Balıkçılı...
        Deniz suyu yüzey sıcaklıklarındaki artış son 53 yılın zirvesinde: Balıkçılı...
        Rize'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Rize'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Rize'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Rize'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor 4 futbolcuyla yollarını ayırdı
        Çaykur Rizespor 4 futbolcuyla yollarını ayırdı