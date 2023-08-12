Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti.
Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.