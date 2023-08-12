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        Eren Bülbül'ün vefatından 15 ay önce bocce turnuvasına katıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:56
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        Eren Bülbül'ün vefatından 15 ay önce bocce turnuvasına katıldığı öğrenildi
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        RİZE (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün vefatından 1 yıl 3 ay önce Rize'de düzenlenen bocce turnuvasına katıldığı belirtildi.

        Rize Gençlik Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Eren Bülbül, o dönem eğitim gördüğü Çatak Ortaokulu bocce takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca Rize'de 11-12 Mayıs 2016'da organize edilen "Bocce Grup Birinciliği Yarışmaları"nda mücadele etti.

        Eren Bülbül'ün, yarışmanın organize edildiği Rize Çok Amaçlı Spor Salonu önünde arkadaşlarının da aralarında bulunduğu grupla çekildiği fotoğrafı da yer alıyor.

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