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        Rize'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:36
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        Rize'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        RİZE (AA) - Rize'de hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Camidağı köyünde, S.T. (30) yönetimindeki 34 HAM 175 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 25 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki B.K (14), sevk edildikleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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