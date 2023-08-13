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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP Rize İl Başkanlığını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:38
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP Rize İl Başkanlığını ziyaret etti
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        RİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlar için geldiği Rize'de MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Tekin'i, AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı ve Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile geldiği il başkanlığında MHP İl Başkanı İhsan Alkan, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ve partililer karşıladı.

        Tekin'in gelişinde boynuna Çaykur Rizespor atkısı takılırken tulum ve kemençe eşliğinde atma türkü söylendi.

        Bakan Tekin, il başkanlığında beraberindekilerle basına kapalı toplantı yaptı.

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