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        Çaykur Rizespor'da Azubuike ameliyat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:21
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        Çaykur Rizespor'da Azubuike ameliyat edildi
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlanan Godson Azubuike, ameliyat edildi.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun geçen hafta antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ve kıkırdak yaralanması sebebiyle Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve kıkırdak tamiri ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun sahalara tahmini geri dönüş süresi 6-9 ay olarak öngörülmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Azubuike'ye "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.

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