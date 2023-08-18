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        Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:01
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        Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiraladı
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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