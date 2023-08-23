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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut'dan Trabzonspor maçı öncesi değerlendirme:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:43
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut'dan Trabzonspor maçı öncesi değerlendirme:
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Beraber oynamamız ve yanında ofansif üretkenlikten örnekler vermemiz lazım. Umarım seyir açısından güzel, keyifli bir mücadele olur." dedi.

        Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasında ofansif anlamda tam olarak beklentileri karşılayamadıklarını belirtti.

        İki haftada oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bir yandan çalışmalar devam ederken, diğer yandan transfer arayışlarımız var. Biz önümüzdeki Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

        Khusniddin Alikulov'un sakatlığının devam ettiğini aktaran Palut, bu futbolcunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maçtan bir gün önceki kontrollerinde belli olacağını söyledi.

        Transferde 4 mevki için çalışma yaptıklarına dikkati çeken Palut, "Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var. Saha içerisinde canla başla mücadele eden oyuncularımız var. Onların da hakkını yemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

        Palut, Trabzonspor maçının çok zor geçeceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzonspor'da Galatasaray maçının moral bozukluğu ve telafi etme isteği olacaktır. Biz de mücadelemizi puanlarla desteklemek istiyoruz. Sahada iyi durmak, beraber hareket etmek, tek başına takımları bu ligde üste çekmiyor. Trabzonspor'a saygı duyacağız ama önemli olan sahada ne yapacağımız. Kesinlikle sahada mücadele etmeliyiz. Beraber oynamamız ve yanında ofansif üretkenlikten örnekler vermemiz lazım. Umarım seyir açısından güzel, keyifli bir mücadele olur. İki komşu ilin mücadelesi. İnşallah iyi mücadelenin sonunda puanla ayrılırız."

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