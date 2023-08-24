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        Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:36
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        Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı
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        RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı.

        Ailesiyle tatil için bölgeye gelen Zeyd Taha Sayan (10), serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi.

        Sayan'ın bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldığını fark eden baba Beşir Sayan, suya girerek oğlunu kurtarmak istedi.

        Babanın da akıntıya kapılarak suda sürüklenmesi üzerine çevredekiler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK, polis ve sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre sürüklenen baba ve oğlunu dere yatağına gerilen halatla kıyıya çıkardı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beşir ve Zeyd Taha Sayan, tedavilerin ardından taburcu edildi.

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