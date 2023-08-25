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        Çaykur Rizespor, Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:39
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        Çaykur Rizespor, Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma sağladı
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszegi takımında forma giyen Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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