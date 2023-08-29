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        Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:14 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:20
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        Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Arhavi istikametinden Ardeşen'e seyir halindeki Ali Mert Metin'in kullandığı 60 KB 420 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridinde duran polis memuru Sencer Aydın yönetimindeki 06 CKY 515 plakalı otomobile yandan çarptı.

        Kazada sürücüler Metin ile Sencer Aydın yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan çarpmanın etkisiyle tırın kasasındaki ağaç parçalarının etrafa saçılması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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