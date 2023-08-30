Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu Zeqiri, galibiyete inanıyor:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:10 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu Zeqiri, galibiyete inanıyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Kosovalı orta saha oyuncusu Altin Zeqiri, 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

        Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Türkçe olarak, "Zafer Bayramı'nız kutlu olsun." dedi.

        Ligin ilk üç haftasında alınan sonuçlara dikkati çeken Kosovalı oyuncu, Fatih Karagümrük maçına hazırlandıklarını ifade ederek, "Çok zor bir maç olacak. Bu ligde kolay maç yok. Maça kazanmak için çıkacağız. Umarım 3 puanı alan taraf oluruz." diye konuştu.

        Zeqiri, Süper Lig'in çok kaliteli olduğuna değinerek, "Çok zor ve büyük isimlerin barındığı bir lig. Finlandiya Ligi'ne göre tempo daha yüksek. Ben de kendimi geliştirerek daha iyi kaktı sağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Maçlarda şanssız anları olduğunun altını çizen Altin Zeqiri, "Çok zor ve güzel pozisyonlara girdim ama değerlendiremedim. Son iki maçta, iki topum direkten döndü. İnşallah bir sonraki maçta gol olur." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

        Benzer Haberler

        Rize'de şiddetli yağışların ardından hasar tespiti sürüyor
        Rize'de şiddetli yağışların ardından hasar tespiti sürüyor
        Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Rize'de sel ve heyelanların zararı 6 milyon lirayı aştı
        Rize'de sel ve heyelanların zararı 6 milyon lirayı aştı
        Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi ku...
        Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi ku...
        Rize'de şiddetli yağışların ardından 39 konutun nakline karar verildi
        Rize'de şiddetli yağışların ardından 39 konutun nakline karar verildi
        Rize'de amcasını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı
        Rize'de amcasını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı