Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        ÇAYKUR, temmuz yaş çay bedeli ve organik çay desteklemesini üreticilerin hesaplarına aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR, temmuz yaş çay bedeli ve organik çay desteklemesini üreticilerin hesaplarına aktardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE (AA) - ÇAYKUR, temmuz ayında aldığı yaş çay ile mayıs ayı organik yaş çay destekleme bedeli olarak üreticilerin hesaplarına toplam 1 milyar 706 milyon 235 bin liranın aktarıldığını bildirdi.

        ÇAYKUR'dan alınan bilgiye göre, organik yaş çay destekleme bedellerinin belirlenmesinin ardından mayıs ayına ait 4 bin 53 ton organik yaş çay karşılığında 28 milyon 373 bin lira üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

        Yaş çay bedeli ödemelerini de sürdüren ÇAYKUR, bu kapsamda temmuzda aldığı yaklaşık 149 bin 790 ton ürün karşılığı 1 milyar 677 milyon 862 bin lirayı da üreticilerin hesaplarına aktardı.

        Üreticiler, toplamda 1 milyar 706 milyon 235 bin liralık ödemeyi yarından itibaren ilgili banka hesaplarından çekebilecek.

        Öte yandan 2. sürgün alımlarının tamamlanmasıyla ara verilmeden 3. sürgün alımlarına başlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        İtfaiyeye yanlış adres verildi, yangına müdahale gecikti!
        İtfaiyeye yanlış adres verildi, yangına müdahale gecikti!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü

        Benzer Haberler

        `Heyelanlarda en büyük etken, kontrolsüz ağaç kesimi´
        `Heyelanlarda en büyük etken, kontrolsüz ağaç kesimi´
        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, 'Bayrak Yürüyüşü' ve 101 havai fişek göst...
        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, 'Bayrak Yürüyüşü' ve 101 havai fişek göst...
        Rizesporlu Zeqiri: Süper Lig'de maçlar çok zor
        Rizesporlu Zeqiri: Süper Lig'de maçlar çok zor
        Çaykur Rizesporlu Zeqiri, galibiyete inanıyor:
        Çaykur Rizesporlu Zeqiri, galibiyete inanıyor:
        Rize'de şiddetli yağışların ardından hasar tespiti sürüyor
        Rize'de şiddetli yağışların ardından hasar tespiti sürüyor
        Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı