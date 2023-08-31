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        Çaykur Rizespor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:38 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:38
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        Çaykur Rizespor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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        RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.

        Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde Mary'nin sakatlığı bulunurken, sakatlığı geçen savunma oyuncusu Aliqulov'un kadroda yer alması bekleniyor.

        Rize temsilcisi, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

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