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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:41
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        Ekipler, arama yaptıkları 2 kişinin üzerinde 213 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlılardan C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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