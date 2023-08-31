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        Rize'de salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:09
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        Rize'de salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi
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        RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, sallandığı salıncağın arkasından geçen ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi.

        Alınan bilgiye göre, dün gezmek için ilçeye bağlı Badara Yaylası'na giden Ömer K, salıncakta sallanmaya başladı. Bu sırada salıncağın arkasında kalan ineğe çarpan Ömer K, baygınlık geçirdi.

        Olay yerindeki sağlıkçıların müdahalede bulunduğu Ömer K, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ömer K, tetkiklerin ardından taburcu edildi.

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