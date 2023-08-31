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        Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:35 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:35
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        Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 yabancı futbolcu ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Teknik Direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasının devam ettiği belirtildi.

        Enriko Papa, Srdjan Grahovac ve Anthony Hurk ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı vurgulanan açıklamada, "Takımımıza verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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