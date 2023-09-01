Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirildi.
Ekipler, G.K'nin evinde yaptıkları aramada 66 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken, G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.