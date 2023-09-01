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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:21
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk.82 Pinchi), Zeqiri (Dk.89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Sauer (Dk.76 Faye), Benhur Keser

        VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk.46 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk.54 Sturaro), Adnan Uğur (Dk.70 Shukurov), Can Keleş (Dk.70 Brahim Darri), Mendes (Dk.54 Serdar Dursun), Lasagna

        Gol: Dk.45+1 Varesanoviç (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk.66 Halil İbrahim Pehlivan, Dk.74 Emirhan Topçu, Dk.77 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk.33 Dresevic, Dk.90+7 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük)

        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekibi 1-0 kazandı.

        52. dakikada Sauer'in ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında, Varesanovic'in şutunda, kaleci Dituro topu kontrol etmeyi başardı.

        65. dakikada Sauer'in ceza yayı üzerine yerden pasında Olawoyin'in kontrol edip vuruşunda, kaleci Dituro, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        69. dakikada Salih Dursun'un ceza sahasına ortasında, penaltı noktasında Lasagna'nın yükselerek kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan, topa sahip oldu.

        73. dakikada Veseli'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, yerden sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Gökhan Akkan, son anda uzanarak çelmeyi başardı.

        Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

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