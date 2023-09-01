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        Çaykur Rizespor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:51 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:51
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        Çaykur Rizespor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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        RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Daha iyi kontrataklardan faydalanabilirdik. Uzun bir süre savunarak üç puanı aldık. Kazanmak çok önemli." dedi.

        İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her hafta daha iyi görüntü veren bir takım olduklarını belirtti.

        Takım olarak Karagümrük karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden İlhan Palut, "Topla, zor bir sahada kaliteli işler yaptık. İlk yarı ve ikinci yarı takımımın oyunundan memnunum. 70. dakikadan sonra çok fazla gömüldük. Burada rakibin direkt topları seçmesinin etkisi vardı. Top bize geçince kıymetini daha iyi bilmeliydik. Daha iyi kontrataklardan faydalanabilirdik. Uzun bir süre savunarak üç puanı aldık. Kazanmak çok önemli." diye konuştu.

        Taraftarın maça ilgi gösterdiğine dikkati çeken Palut, "Taraftarımız geçmiş maçlara göre daha iyiydi. Takımlarını destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda tamamen dolu tribünlere oynarız." şeklinde konuştu.

        Lig devam ederken transferde serzenişte bulunmanın doğru olmadığının altını çizen Palut, "Elimizdeki oyunculardan maksimum verim olmak önemli. 'Biz götürürüz. Trabzon'u yendik.' demek yok. Gerçekten transfere ihtiyacımız var. İstediğimiz tarzda oyuncuları 1 Eylül'den sonraya bıraktık. Artık tüm gücümüzle transfere yöneleceğiz. Bugün mücadeleyi ortaya koyan oyuncular, gelişmeye devam ederse sırtındaki formayı almayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Fatih Karagümrük cephesi

        İstanbul temsilcisinin teknik sorumlusu Atılay Canel, takım olarak oyunun her anını doğru oynadıklarını kaydetti.

        Atılay Canel, oyuna istekli başladıklarına değinerek, "İlk 10 dakika çok kornerimiz vardı. 15. dakikadan sonra rakibimiz de oyuna ortak oldu. Diğer oynadığımız maçlara göre seyir zevki yüksek bir maçtı. İlk yarının uzatma anlarında gol ararken gol yememiz bizi üzdü. İkinci yarı istekli oynadık ama golü bulamadık. Maçın hakkı en azından beraberlikti." ifadelerini kullandı.

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