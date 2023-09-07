Rize'de emniyet bir ayda 712 kişi hakkında işlem yaptı Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında ağustos ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 712 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 645, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 67 kişi olmak üzere 712 kişinin yakalandığı, 64 kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olaylarda 35 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 13 sikke, 60,20 gram kubar esrar maddesi, 17,35 gram metamfetamin maddesi, 825,54 gram sentetik cannobinoid (bonzai), 11 sentetik ecza hapı, 79 kök kenevir, 47 şişe sahte içki, 1 paket alkol aroması, 7 litre etil alkol, 113 paket kaçak sigara, 54 kilogram kaçak tütün, 55 bin 720 makaron, 3 kaçak puro, 30 elektronik sigara kiti, 18 kaçak elektronik eşya ve 2 bıçak ele geçirildiği aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması adına il genelinde bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra 28 bin 774 araç üzerinde trafik denetimi yapıldığı, çevreye ve vatandaşlara rahatsızlık veren abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleme başta olmak üzere kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.