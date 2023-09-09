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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo, TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Brezilyalı forvet oyuncusu Gustavo Sauer, takımın iyi gidişatını sürdürmek için Konya'ya gideceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:13 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:13
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo, TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi:
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        Gustavo, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takım arasının ufak bir sezon öncesi kampı gibi olduğunu belirtti.

        İyi çalıştıklarını ifade eden Gustavo, "Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmaların meyvesini de oynayacağımız Konyaspor maçında alacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Gustavo, Çaykur Rizespor'un bu yıl çok iyi bir takım kurduğuna işaret ederek, "Çok iyi bir hocamız var. Ligin başında yakalamış olduğumuz ritmin devamını da getirebilirsek çok güzel bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çok güzel profesyonel bir çalışma yapılıyor burada. Takımımız çok iyi. Daha da iyi oyuncuların geleceği söyleniyor. Bu şekilde devam edersek ligi üst sıralarda bitiririz." diye konuştu.

        Süper Lig'de şu ana kadar gördüğü kadarıyla tüm takımların güçlü olduğunu anlatan Gustavo, "Zorlu bir karşılaşma geçecek. Takımımızın iyi bir gidişatı var, bunu sürdürmek için Konya'ya galibiyet adına gideceğiz." ifadesini kullandı.

        Gustavo, transfer sürecine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

        "Buraya gelmeden önce ben Brezilya Ligi'nde açık ara lider bir takımda oynuyordum. Bana, 'Neden Türkiye gidiyorsun?' diye sordular. Gelmeden önce, Türkiye'de oynayan birçok Brezilyalı oyuncu ile irtibata geçtim ve onlardan çok güzel şeyler duydum. Burada çok güzel işler başarabileceğimi söylediler. Kariyerim için çok iyi olacağını düşündüm ve buraya gelme kararı verdim. Brezilyalı futbolcular arasında en çok sevdiğim ve idol olarak gördüğüm oyuncu Neymar'dır. Neymar'ı örnek alıyorum."

        Takımdaki performansını şu ana kadar olumlu olarak değerlendiren Gustavo, "Daha fazlasını yapmak için önümüzde çok fazla mesafe var ve daha fazlasını yapacağım." diye konuştu.

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