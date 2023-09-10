Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Bulgar oyuncu Martin Minchev'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Bulgar Martin Minchev'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Bulgar oyuncu Martin Minchev'i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Minchev'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo, TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi:
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo, TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi:
        Rizesporlu Gustavo Sauer: Konya'ya galibiyet için gideceğiz
        Rizesporlu Gustavo Sauer: Konya'ya galibiyet için gideceğiz
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize'de iş insanlarıyla bir araya g...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize'de iş insanlarıyla bir araya g...
        Cevdet Yılmaz: Türkiye ilk defa 1 trilyon doları aşmış durumda
        Cevdet Yılmaz: Türkiye ilk defa 1 trilyon doları aşmış durumda
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize'de iş insanlarıyla bir araya g...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize'de iş insanlarıyla bir araya g...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rize Valiliği'ni ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rize Valiliği'ni ziyaret etti