Çaykur Rizespor, Bulgar oyuncu Martin Minchev'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Bulgar Martin Minchev'i kadrosuna kattı.
Giriş: 10.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 08:57
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Minchev'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.