Çaykur Rizespor, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.
Giriş: 10.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:41
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.