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        Çaykur Rizespor, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer'i kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:41
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        Çaykur Rizespor, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer'i kadrosuna kattı
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        Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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