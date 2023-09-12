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        Rize'de asayiş uygulamaları

        Rize'de asayiş uygulamalarında 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:47
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        Rize'de asayiş uygulamaları
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        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde çalışma yürütüldü.

        Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca fişeği, 34 kök Hint keneviri, 39,47 gram esrar, 3,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

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